Информация о правообладателе: BNF Collection
Волна по треку

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Jean anouilh, antigone
Jean anouilh, antigone2018 · Сингл · Alain Trutaut
Релиз La dévotion à la croix
La dévotion à la croix2018 · Сингл · Jean Vincy
Релиз Le Radio Théâtre, Jules Amédée Barbey d'Aurevilly: La vieille maîtresse (1957)
Le Radio Théâtre, Jules Amédée Barbey d'Aurevilly: La vieille maîtresse (1957)2015 · Сингл · Lise Delamare
Релиз Le Radio Théâtre, Jean Anouilh: Antigone (1958)
Le Radio Théâtre, Jean Anouilh: Antigone (1958)2015 · Сингл · Anne Perez
Релиз La trebbia (Mono version)
La trebbia (Mono version)2014 · Альбом · Jean Marchat
Релиз Dix poèmes de Mallarmé (Mono Version)
Dix poèmes de Mallarmé (Mono Version)2014 · Альбом · Jean Marchat
Релиз Anthologie de la littérature de langue française: Charles Baudelaire (Mono Version)
Anthologie de la littérature de langue française: Charles Baudelaire (Mono Version)2014 · Альбом · Jean Marchat
Релиз Les chrétiens de Shanghaï (Mono Version)
Les chrétiens de Shanghaï (Mono Version)2014 · Сингл · Jean Marchat
Релиз Claudel: Poèmes
Claudel: Poèmes2014 · Альбом · Jean Marchat
Релиз Claudel: Poèmes (Mono Version)
Claudel: Poèmes (Mono Version)2014 · Альбом · Jean Marchat
Релиз De Vigny: Poèmes (Mono Version)
De Vigny: Poèmes (Mono Version)2014 · Альбом · Jean Marchat
Релиз Valéry: Album de vers anciens & Charmes (Mono Version)
Valéry: Album de vers anciens & Charmes (Mono Version)2014 · Сингл · Jean Marchat

Похожие артисты

Jean Marchat
Артист

Jean Marchat

Кирилл Кондрашин
Артист

Кирилл Кондрашин

Сергей Гражданкин
Артист

Сергей Гражданкин

Светлана Немоляева
Артист

Светлана Немоляева

,
Артист

,

Ефим Нейд
Артист

Ефим Нейд

Геннадий Проваторов
Артист

Геннадий Проваторов

Николай Светловидов
Артист

Николай Светловидов

Gustaf Gründgens
Артист

Gustaf Gründgens

Robert Nagel
Артист

Robert Nagel

Robert Manuel
Артист

Robert Manuel