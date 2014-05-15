О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mario Raskin

Mario Raskin

Трек  ·  2014

Sonate pour clavecin in A Major, (L. 135)

Mario Raskin

Исполнитель

Mario Raskin

Трек Sonate pour clavecin in A Major, (L. 135)

#

Название

Альбом

1

Трек Sonate pour clavecin in A Major, (L. 135)

Sonate pour clavecin in A Major, (L. 135)

Mario Raskin

Scarlatti: Sonates pour clavecin, vol. 1

4:11

Информация о правообладателе: Pierre Verany
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sturm und Drang
Sturm und Drang2021 · Сингл · Mario Raskin
Релиз Albero - Sonates Nos. 1 à 15 pour clavecin
Albero - Sonates Nos. 1 à 15 pour clavecin2021 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Bach: Complete Sonatas for Violin and Harpsichord
Bach: Complete Sonatas for Violin and Harpsichord2016 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Scarlatti: Sonates pour clavecin, vol. 2
Scarlatti: Sonates pour clavecin, vol. 22014 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Scarlatti: Sonates pour clavecin, vol. 1
Scarlatti: Sonates pour clavecin, vol. 12014 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Piazzolla : Tangos pour 2 clavecins, vol. 2
Piazzolla : Tangos pour 2 clavecins, vol. 22004 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Bach : Oeuvres pour 2 clavecins - Concerto et transcriptions
Bach : Oeuvres pour 2 clavecins - Concerto et transcriptions2000 · Альбом · Oscar Milani
Релиз Soler : Fandango y sonatas para clave
Soler : Fandango y sonatas para clave1996 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Soler : Sonatas para clave
Soler : Sonatas para clave1996 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Forqueray : Pièces pour clavecin
Forqueray : Pièces pour clavecin1994 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Duphly : Œuvres pour clavecin
Duphly : Œuvres pour clavecin1993 · Альбом · Mario Raskin
Релиз Piazzolla : Tangos pour 2 clavecins, vol. 1
Piazzolla : Tangos pour 2 clavecins, vol. 11989 · Альбом · Mario Raskin

Похожие артисты

Mario Raskin
Артист

Mario Raskin

Gustav Leonhardt
Артист

Gustav Leonhardt

Christiane Jaccottet
Артист

Christiane Jaccottet

Martin Knizia
Артист

Martin Knizia

Mary Pells
Артист

Mary Pells

Leonhardt-Consort
Артист

Leonhardt-Consort

Harpsichord
Артист

Harpsichord

Anneke Uittenbosch
Артист

Anneke Uittenbosch

Anthony Sidey
Артист

Anthony Sidey

Eduard Müller
Артист

Eduard Müller

Laura Alvini
Артист

Laura Alvini