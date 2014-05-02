О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Shirley Bassey

Shirley Bassey

Трек  ·  2014

I Get a Kick Out of You (Remastered)

Shirley Bassey

Исполнитель

Shirley Bassey

Трек I Get a Kick Out of You (Remastered)

#

Название

Альбом

1

Трек I Get a Kick Out of You (Remastered)

I Get a Kick Out of You (Remastered)

Shirley Bassey

Quality Music 100 (100 Recordings Remastered)

2:52

Информация о правообладателе: The Music Archive
Волна по треку

Волна по треку


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Shirley Bassey - The Early Years
Shirley Bassey - The Early Years2023 · Альбом · Shirley Bassey
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Shirley Bassey
Merry Christmas and A Happy New Year from Shirley Bassey2023 · Сингл · Shirley Bassey
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Shirley Bassey
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Shirley Bassey2023 · Сингл · Shirley Bassey
Релиз They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues
They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues2023 · Альбом · Dave Brubeck
Релиз Goldfinger (The Amazing Shirley Bassey)
Goldfinger (The Amazing Shirley Bassey)2023 · Альбом · Shirley Bassey
Релиз Music around the World by Shirley Bassey
Music around the World by Shirley Bassey2023 · Сингл · Shirley Bassey
Релиз Shirley Bassey
Shirley Bassey2023 · Альбом · Shirley Bassey
Релиз Kiss Me Honey Honey, Kiss Me
Kiss Me Honey Honey, Kiss Me2022 · Альбом · Shirley Bassey
Релиз Summer of Love with Shirley Bassey
Summer of Love with Shirley Bassey2022 · Сингл · Shirley Bassey
Релиз I'll Never Fall In Love Again
I'll Never Fall In Love Again2021 · Сингл · Shirley Bassey
Релиз Blues By Bassey
Blues By Bassey2021 · Сингл · Shirley Bassey
Релиз ‘S Wonderful
‘S Wonderful2020 · Сингл · Shirley Bassey

Похожие артисты

Shirley Bassey
Артист

Shirley Bassey

Leonard Cohen
Артист

Leonard Cohen

Engelbert Humperdinck
Артист

Engelbert Humperdinck

Paul Anka
Артист

Paul Anka

Imelda May
Артист

Imelda May

Carpenters
Артист

Carpenters

Kenny Rogers
Артист

Kenny Rogers

Barry Manilow
Артист

Barry Manilow

Dionne Warwick
Артист

Dionne Warwick

Jools Holland
Артист

Jools Holland

Peppino Gagliardi
Артист

Peppino Gagliardi