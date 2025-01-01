Информация о правообладателе: Deutsche Grammophon
Трек · 1967
Wagner: Die Walküre, WWV 86B / Act I - "Müd am Herd fand ich den Mann"
Mozart · Die Zauberflöte2023 · Сингл · Nicolai Gedda
Mahler: Das klagende Lied - Schubert: Die schöne Müllerin, Op. 25, D. 7952020 · Альбом · Michael Raucheisen
Beethoven: Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125 "Choral" (Live)2017 · Альбом · Ludwig van Beethoven
Gundula Janowitz, Vol.1: Verdi Requiem with Karajan, Lieder (Live)2017 · Альбом · Herbert von Karajan
The Gundula Janowitz Edition2017 · Сингл · Gundula Janowitz
Wiener Staatsoper Live: Gundula Janowitz2016 · Альбом · Leonard Bernstein
Mozart: Così fan tutte, K. 588 (Live)2016 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Classical Christmas Masterpieces: The Bach Christmas Oratorio2013 · Альбом · Münchener Bach-Orchester
Beethoven: Symphony No. 92010 · Альбом · Karl Bohm
R. Strauss: Ariadne auf Naxos2008 · Альбом · Sỳlvia Geszty
Beethoven: Fidelio2008 · Альбом · Walter Berry