Информация о правообладателе: Meta/Difosa
Трек · 2009
Lobo Domesticado, Pasito Duranguense
Волна по треку
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Cumbia odisea ritmica2023 · Альбом · Cumbia Latin Band
Cumbia impresionante2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Ritmo cumbia sin detencion2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Voz parrandera2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Cumbia en evolucion2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Cumbia suavecita2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Cumbia en la actualidad2023 · Альбом · Cumbia Latin Band
Acordeon costeño2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Tambor de palenque2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Notas guajiras2023 · Сингл · Cumbia Latin Band
Ilustres de la cumbia2023 · Альбом · Cumbia Latin Band
Cumbia de maestros legendarios2023 · Альбом · Cumbia Latin Band