Артист
Александр Шапиро
Страницей управляет артист
Звук гарантирует — этот профиль ведёт сам артист и его команда.
Подтвержденный профиль позволяет:
Верификацию можно пройти в СТУДИО — цифровом помощнике артиста и его команды.
Популярное за месяц
Популярный релиз
Все релизы
Об Артисте
Александр Шапиро родился 7 марта 1966 года в самом центре Москвы, на знаменитом Арбате. С самого раннего детства Саша окунулся в мир музыки. Отец великолепно играл на аккордеоне, руководил оркестром, бабушка прекрасно пела, и ни один семейный праздник не обходился без домашних концертов. ещё