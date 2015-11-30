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Александр Шапиро

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Популярное за месяц

Обложка трека

Поживем, увидим...

Александр Шапиро

4:11
Обложка трека

Всё, что чудится

Александр Шапиро

4:06
Обложка трека

Ты со мной

Александр Шапиро

4:30
Обложка трека

Женщина моя

Александр Шапиро

5:05
Обложка трека

Бумажный кораблик

Александр Шапиро

4:34
Обложка трека

За далёким берегом

Александр ШапироАркадий Кучиерский

4:43

Популярный релиз

2015 •  Альбом

Тонкими пальцами по белым клавишам, том 1, 2 

1

Женщина моя

Александр Шапиро

5:05

2

Тонкими пальцами по белым клавишам

Александр Шапиро

4:58

3

Ты скажи, что любишь меня

Александр Шапиро

3:57

Все релизы

Обложка альбома

Женщина любимая

2008 • Альбом

Обложка альбома

Колдунья судьба

2001 • Альбом

Обложка альбома

Играй, моя гитара

1996 • Альбом

Об Артисте

Александр Шапиро родился 7 марта 1966 года в самом центре Москвы, на знаменитом Арбате. С самого раннего детства Саша окунулся в мир музыки. Отец великолепно играл на аккордеоне, руководил оркестром, бабушка прекрасно пела, и ни один семейный праздник не обходился без домашних концертов. ещё

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