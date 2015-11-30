Об Артисте

Александр Шапиро родился 7 марта 1966 года в самом центре Москвы, на знаменитом Арбате. С самого раннего детства Саша окунулся в мир музыки. Отец великолепно играл на аккордеоне, руководил оркестром, бабушка прекрасно пела, и ни один семейный праздник не обходился без домашних концертов. ещё