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Русский Рок | Вечное - обложка плейлиста

Русский Рок | Вечное

Наутилус Помпилиус, Кино, Алиса - слушайте треки этих и других артистов в Hi-Fi качестве, добавляйте плейлист в коллекцию

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75 треков, 5 часов 12 минут
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Звезда по имени Солнце

Кино

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Красное на чёрном

Алиса

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Последнее письмо (Гудбай Америка)

Nautilus Pompilius

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Что такое осень

ДДТ

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Город

 🅴

Аквариум

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Напои меня водой

 🅴

Гарик СукачёвНеприкасаемые

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Поворот

 🅴

Машина времени

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Кто виноват

Воскресение

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Группа крови

Кино

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Марионетки

 🅴

Машина времени

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Никто не услышит (Ой-йо)

Чайф

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В последнюю осень

ДДТ

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В наших глазах

Кино

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Я хочу быть с тобой

Nautilus Pompilius

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Костёр

 🅴

Машина времени

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Последний герой

Кино

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Орбит без сахара

Сплин

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Хочу перемен

Кино

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Синяя птица

 🅴

Машина времени

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Не стреляй!

ДДТ

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Поезд в огне

 🅴

Аквариум

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Как на войне

Агата Кристи

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До свиданья, мама

Моральный кодекс

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ариведерчи

 🅴

Земфира

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Хару мамбуру

 🅴

Ногу Свело!

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17 лет

Чайф

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Взгляд с экрана (Ален Делон)

Nautilus Pompilius

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Восьмиклассница

Кино

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почему

 🅴

Земфира

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Война

Кино

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Опиум для никого

 🅴

Агата Кристи

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Музыкант

Константин Никольский

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За тех, кто в море

 🅴

Машина времени

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Закрой за мной дверь, я ухожу

Кино

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Пачка сигарет

 🅴

Кино

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Сказочная тайга

Агата Кристи

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Шар цвета хаки

 🅴

Nautilus Pompilius

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Я получил эту роль

ДДТ

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Титаник

Nautilus Pompilius

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Весна

Воплі Відоплясова

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Перекрёсток

The ЧижCo

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Родина

 🅴

ДДТ

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Тутанхамон

Nautilus Pompilius

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Дорога

АукцЫон

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Спокойная ночь

Кино

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Мы вместе

Алиса

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По дороге разочарований

Воскресение

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За окошком месяц май

 🅴

Гарик Сукачёв

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Ты или Я

 🅴

Машина времени

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Буги вуги каждый день

Зоопарк

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