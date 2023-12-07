Об Артисте

Маргарита Суханкина - советская и российская оперная и эстрадная певица. Она выступала на сцене Большого театра, но при этом в 80-90 годы ее голос звучал на всех отечественных дискотеках, ведь именно Суханкина исполняла невероятно популярные хиты диско-группы «Мираж». ещё