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Маргарита Суханкина

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Альбом • 2019

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Об Артисте

Маргарита Суханкина - советская и российская оперная и эстрадная певица. Она выступала на сцене Большого театра, но при этом в 80-90 годы ее голос звучал на всех отечественных дискотеках, ведь именно Суханкина исполняла невероятно популярные хиты диско-группы «Мираж». ещё

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