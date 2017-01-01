Об Артисте

Группа Манагер и Родина (МиР) - одна из легенд панк-рока сибирской волны конца 80-ых - начала 90-ых. Коллектив возник в октябре 1993 года и стал широко известным после участия в акции Русский Прорыв 1994-1996 (Родина-ИпВ-ГО). Акция охватила территорию от Норильска до Ростова и от Питера до Новосибирска. ещё