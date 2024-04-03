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Турецкая музыка: лучшее - обложка плейлиста

Турецкая музыка: лучшее

Таркан, Мустафа Сандал и другие популярные исполнители из Турции

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418 треков, 26 часов 47 минут
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Dudu

Tarkan

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Cevapsız Çınlama

Emrah KaradumanAleyna Tilki

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Gece Gölgenin Rahatına Bak

 🅴

Çağatay Akman

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Ceylan (Kıvanch K Versiyon)

Yaşar GagaTarkanSezen Aksu

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Tamam Artık

Erkin Koray

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Sensiz Yaşamak

Cengiz Kurtoğlu

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Beni Sen İnandır

Pinhani

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Kasma

Yalın

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Çalkala

Demet Akalin

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Aşkı Bulamam Ben

Murat Boz

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Halim Yok

Peyk

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Ya Ya Ya Ya

Hande Yener

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Ben Ne Yangınlar Gördüm

Ebru Yaşar

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İçimdeki Duman

İlyas Yalçıntaş

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Bir Kadın Tanıdım

Gökhan Türkmen

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Medcezir

Levent Yüksel

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Haziran Vakti

Nilüfer

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Ateşini Yolla

Hakan Peker

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Yüzsüz Yürek

Kenan Doğulu

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Of Of

Gülşen

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Dur, Yavaş

İrem Derici

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Mektupların Eskidi

Kayahan

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Arım Balım Peteğim

Nilüfer

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Lamba

Isin Karaca

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Sevdan Olmasa

Erol EvginHande Yener

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Hadi O Zaman

Nazan ÖncelTarkan

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Şıkır Şıkır

Gülben ErgenMustafa Sandal

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Boş Yere

Izel

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Git Hadi Git

Ismail YK

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Yolla

Tarkan

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Ağlar mıyım? Ağlamam

Ziynet Sali

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Bağışla

Funda Arar

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Oy Beni Vurun Vurun

Burcu Gunes

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Kara

Soner Sarikabadayi

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Heyecan

Serdar Ortaç

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Tuzlu Su (Akustik)

Soner Sarikabadayi

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Aşk Kaç Beden Giyer

Hadise

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Bitmesin

Gökhan Türkmen

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Daha

Ozan DoğuluYalın

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Doktor

Kenan DoğuluIskender Paydas

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Aşkistan

Ozan DoğuluAtiye

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Geri Dönüş Olsa

Murat Boz

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Şeytan Tüyü

Kenan Doğulu

Обложка трека

Sevdalı Türküler

Murat İbrahimbaşVolkan Konak

Обложка трека

Pembe Mezarlık

The Model

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Soğuk Odalar

emre aydın

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Es

Mustafa Ceceli

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Uzaktan

Göksel

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Bal Gibi

Kenan Doğulu

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