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Slayer

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Обложка трека

Seasons In The Abyss (Album Version)

Slayer

Обложка трека

Raining Blood (Album Version)

Slayer

Обложка трека

Angel Of Death

Slayer

Обложка трека

Skeletons Of Society (Album Version)

Slayer

Обложка трека

South Of Heaven

 🅴

Slayer

Обложка трека

War Ensemble (Album Version)

Slayer

Популярный релиз

Seasons In The Abyss

Альбом • 1990

Все релизы

Обложка альбома

Repentless

2015 • Альбом

Обложка альбома

World Painted Blood

2009 • Альбом

Обложка альбома

Christ Illusion

2006 • Альбом

Об Артисте

Американская трэш-метал группа. Коллектив был основан в 1981 году. Slayer возглавила музыкальное движение американского трэш-метала после выпуска своего альбома Reign in Blood, который считается лучшим достижением группы и «классикой трэш-метала». Вместе с группами Metallica, Megadeth и Anthrax Slayer входит в «большую четвёрку трэш-металла». ещё

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