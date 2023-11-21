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Музыка для релакса - обложка плейлиста

Музыка для релакса

Мелодии, которые унесут ваши тревоги

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28 треков, 1 час 51 минута
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Protector

illuminati hotties

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this is me trying

Taylor Swift

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Into Dust

Mazzy Star

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Wonder

Flock Of Dimes

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Sea, Swallow Me

Cocteau TwinsHarold Budd

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Blackbirds

Ghostly Kisses

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Hydra

The Retuses

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True Love Waits

Radiohead

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The Spoils

Massive AttackHope Sandoval

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Runnin' free

Nicole Dollanganger

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Starry Night

Harry Gregson-WilliamsJohn Powell

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mary magdalene

FKA twigs

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Спокойная ночь

Кино

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Тихо-тихо

polnalyubvi

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No Question

Flock Of Dimes

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Успокою

Мари КраймбрериAlex Davia

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Don't Know Why

Ghostly Kisses

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Nymphs Finding the Head of Orpheus

Nicole Dollanganger

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Blue May

White Flowers

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Cracks Are Showing

Kurt UenalaDave Gahan

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epiphany

Taylor Swift

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4 Minute Warning

Radiohead

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Stay Here (Rohne Remix)

Henry Green

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Give

Art School Girlfriend

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Crystal Clear

Hayley Williams

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I Think You're Alright

Soccer Mommy

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No Hard Feelings

Wolf Alice

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Мой сон

СпасибоКраснознамённая дивизия имени моей бабушки

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