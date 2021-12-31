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Muzikalist
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2020 • Альбом
Об Артисте
Евгений Muzikalist aka Sonic - калининградский техно и хаус музыкант. Пишет электронную музуку, пробуя сделать звук более умным, живым и трансовым. Один из пионеров калининградской промо группы "Right'On Faktory", продвигающей техно-музыку на Северо-Западе России. Играет живые сеты и DJ-сеты. http://www.myspace.com/muzikalist/ http://muzikalist.pdj.ru/ ещё