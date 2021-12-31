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Популярное за месяц

Обложка трека

Filtered In Massive

Muzikalist

5:16
Обложка трека

Hacid Boy

Muzikalist

5:08
Обложка трека

This Clicks For Ufos

Muzikalist

5:37
Обложка трека

Atomic

Muzikalist

5:57
Обложка трека

Filtered Out And Acidicted

Muzikalist

5:37
Обложка трека

Radar Scanning

Muzikalist

5:16

Популярный релиз

2020 •  Альбом

Unity 

1

STS-1-1981

Answer Code Request

3:34

2

Void State

Belief Defect

7:37

3

Long Enjoint

Bionoid

6:45

Все релизы

Обложка альбома

Stolen Waveforms

2021 • Альбом

Обложка альбома

Unity

2020 • Альбом

Обложка альбома

Voices Under Bed EP

2010 • Сингл

Об Артисте

Евгений Muzikalist aka Sonic - калининградский техно и хаус музыкант. Пишет электронную музуку, пробуя сделать звук более умным, живым и трансовым. Один из пионеров калининградской промо группы "Right'On Faktory", продвигающей техно-музыку на Северо-Западе России. Играет живые сеты и DJ-сеты. http://www.myspace.com/muzikalist/ http://muzikalist.pdj.ru/ ещё