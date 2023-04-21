Omar Raafat

Страницей управляет артист Звук гарантирует — этот профиль ведёт сам артист и его команда. Подтвержденный профиль позволяет:

Редактировать страницу Получать продвинутую статистику Создавать авторские плейлисты Размещать треки в плейлистах от редакции Звука

Верификацию можно пройти в СТУДИО — цифровом помощнике артиста и его команды.