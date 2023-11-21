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Русские поп-хиты: 2009 - обложка плейлиста

Русские поп-хиты: 2009

Какие поп-треки определили звучание 2009 года. Артист на обложке: Винтаж.

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29 треков, 1 час 44 минуты
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Ева

Винтаж

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Скажи, не молчи

SEREBRO

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А дальше…

Ани Лорак

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Я буду

5sta Family

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Summer Night City

Roma Kenga

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Не отдам

МакSим

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Я тебя не люблю

Григорий Лепс

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Сделай шаг

Иракли

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Держи меня за руку

Ika

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Просто подари

Филипп Киркоров

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Город в пробках

Сергей Трофимов

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Кажется

Uma2rmaN

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Я лист

Стас Пьеха

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На радиоволнах

МакSим

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Расскажи, Как

Лолита

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Сладко

SEREBRO

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Для неё

Зара

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Найди Меня

Сергей Лазарев

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Никто, как ты...

Валерия

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А любить так хочется

Фабрика

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Вою на луну

Нюша

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На восток от Эдема

Согдиана

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За звездой

Гости из будущего

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А на море белый песок

Жанна Фриске

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Прости

Вельвеt

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Нам пора

Hi-fi

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Между небом и землёй

Стас Михайлов

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Хватит шоу

Кристина Орбакайте

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А заря

ЛЮБЭСергей БезруковДмитрий Дюжев

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