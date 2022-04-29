Об Артисте

Dr. Alban (родился 26 августа 1957 года в Нигерии Доктор Албан, настоящее имя Албан Нвапа) — шведский музыкант нигерийского происхождения работающий в стиле Евродэнс, владелец собственного звукозаписывающего лейбла Dr-Records. Албан Нвапа начал профессионально заниматься музыкой в возрасте 23 лет. Нвапа не собирался становиться музыкантом, он учился в университете на дантиста. По началу, музыка для Албана была просто хобби, а потом уже стала средством к существованию. ещё