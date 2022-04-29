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Dr. Alban

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Популярное за месяц

Обложка трека

It's My Life (Redux)

Dr. Alban

Обложка трека

Long Time Ago

Dr. Alban

Обложка трека

It's My Life (Don't Worry)

ChawkiDr. Alban

Обложка трека

I Love the 90's (Sunrise Electro Radio Edit)

Dr. AlbanHaddaway

Обложка трека

No Coke (Redux)

 🅴

Dr. Alban

Обложка трека

I Like to Move It

DJ AligatorDr. Alban

Популярный релиз

The Ultimate Collection 1990-2014

Альбом • 2014

Все релизы

Обложка альбома

CHANGE (I Have a Dream)

2022 • Сингл

Обложка альбома

SPEND THE NIGHT

2022 • Альбом

Обложка альбома

Sing Hallelujah

2020 • Сингл

Обложка альбома

It's My Life

2020 • Сингл

Обложка альбома

It's My Life (Redux)

2020 • Сингл

Обложка альбома

Vocal House Mix 2k18, Vol. 2

2018 • Альбом

Об Артисте

Dr. Alban (родился 26 августа 1957 года в Нигерии Доктор Албан, настоящее имя Албан Нвапа) — шведский музыкант нигерийского происхождения работающий в стиле Евродэнс, владелец собственного звукозаписывающего лейбла Dr-Records. Албан Нвапа начал профессионально заниматься музыкой в возрасте 23 лет. Нвапа не собирался становиться музыкантом, он учился в университете на дантиста. По началу, музыка для Албана была просто хобби, а потом уже стала средством к существованию. ещё

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