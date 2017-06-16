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Modern Talking

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Modern TalkingEric Singleton

Обложка трека

You're My Heart, You're My Soul (Modern Talking Mix '98)

Modern TalkingEric Singleton

Популярный релиз

Original 80's

Альбом • 2013

Все релизы

Обложка альбома

Back for Gold

2017 • Альбом

Обложка альбома

30

2014 • Альбом

Обложка альбома

Original 80's

2013 • Альбом

Обложка альбома

Milestones

2013 • Альбом

Об Артисте

В феврале 1983 года, француз FR David представил свой второй сингл "Pick up the phone" ("Подними трубку телефона"). Когда Дитер Болен услышал первые звуки "Pick up the phone", он уже знал, что сделает немецкую версию этого хита. Но, он никак не мог найти исполнителя. Песню он решил назвать "Was macht das shon?" . Однажды Ди получил письмо от звукозаписывающей фирмы Hansa, в котором говорилось, что на примете у этой компании есть один молодой исполнитель, чьи песни не пользовались большим успехом... ещё
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