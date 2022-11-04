Об Артисте

Позиция в группе: Рэппер,Лидер Имя: Woo Ji Ho (우지호) Дата рождения: 1992-9-14 Рост: 182 см Вес: 65 кг Сценическое имя: Zico Группа крови: O Религия: католик Семья: родители, старший брат ( Taewoon из группы Speed ) Факты: - до дебюта использовал псевдоним 낙서 (Наксо) - бывший SM стажер, предположительно для группы SHINee - учился 3 года в Японии, где получил ник Чико (Zico) (Чи- от имени Чихо, Ко- суффикс для ника) Опыт работы: - участвовал в написании текста и читал реп в цифровом с... ещё