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Tord Gustavsen Trio

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Популярное за месяц

Обложка трека

Curves

Tord Gustavsen Trio

6:19
Обложка трека

Blessed Feet

Tord Gustavsen Trio

6:04
Обложка трека

Around You

Tord Gustavsen Trio

5:33
Обложка трека

The Other Side

Tord Gustavsen Trio

3:24
Обложка трека

Stream

Tord Gustavsen Trio

7:03
Обложка трека

Twins

Tord Gustavsen Trio

4:55

Популярный релиз

2018 •  Альбом

The Other Side 

1

The Tunnel

Tord Gustavsen Trio

6:04

2

Kirken, den er et gammelt hus

Tord Gustavsen Trio

5:13

3

Re-Melt

Tord Gustavsen Trio

5:17

Все релизы

Обложка альбома

The Other Side

2018 • Альбом

Обложка альбома

The Tunnel

2018 • Сингл

Обложка альбома

Being There

2007 • Альбом

Обложка альбома

The Ground

2004 • Альбом

Обложка альбома

Changing Places

2003 • Альбом

Об Артисте

Торд Густавсен родился 5 октября 1970 года, в Осло и был старшим из «квинтета» детей Густавсенов. Когда Торду было 3 года, семья уехала в сельскую местность, в местечко Хурдал, где благополучно пополнилась остальными маленькими Густавсенами. С четырех лет Торд за фортепиано, причем и сочинять, и импровизировать начал гораздо раньше, чем освоил нотную грамоту. Играл в церквях и на различных мероприятиях, играл классику и собственные произведения, играл госпел и джаз-фьюжн. ещё

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