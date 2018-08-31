Tord Gustavsen Trio

Об Артисте

Торд Густавсен родился 5 октября 1970 года, в Осло и был старшим из «квинтета» детей Густавсенов. Когда Торду было 3 года, семья уехала в сельскую местность, в местечко Хурдал, где благополучно пополнилась остальными маленькими Густавсенами. С четырех лет Торд за фортепиано, причем и сочинять, и импровизировать начал гораздо раньше, чем освоил нотную грамоту. Играл в церквях и на различных мероприятиях, играл классику и собственные произведения, играл госпел и джаз-фьюжн. ещё