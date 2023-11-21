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Фигурное катание

Музыка для чемпионского проката

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33 трека, 2 часа 14 минут
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Dangerous Affairs

Inon Zur

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In Memoriam

Kirill Richter

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Charms

Abel Korzeniowski

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Time To Say Goodbye

Sarah BrightmanAndrea Bocelli

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Maria and Violin's String

Alfredo Notarloberti

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Einaudi: Experience

Ludovico EinaudiDaniel HopeI Virtuosi Italiani

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Eshkeri: Nureyev

Lisa BatiashviliDudana Mazmanishvili

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Outro

M83

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Conquest of Paradise

Vangelis

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Bizet: Carmen - Habanera

Various Artists

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Tchaikovsky: Swan Lake, Op. 20, TH 12 / Act II - No. 10 Scène (Moderato)

Boston Symphony Orchestra小澤征爾

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Tosca Fantasy

Edvin Marton

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Comptine d'un autre été, l'après-midi

Yann Tiersen

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Richter: November

Mari SamuelsenKonzerthausorchester BerlinJonathan Stockhammer

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Now We Are Free

Lisa GerrardGavin GreenawayThe Lyndhurst Orchestra

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Glass: Truman Sleeps (From “The Truman Show” / Short Version)

Valentina Lisitsa

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Libertango (Arr. for Orchestra)

Nike HutchissonPavel LyubomudrovMetamorphose String Orchestra

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Time

Hans Zimmer

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River Flows In You

Yiruma

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Ave Maria

Димаш КудайбергенИгорь Крутой

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No Time To Die

Billie Eilish

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Morning Passages

Philip Glass

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Never Enough

Loren Allred

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Young And Beautiful

Lana Del Rey

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O Verona (From "William Shakespeare's Romeo Juliet")

The City of Prague Philharmonic Orchestra

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Время, вперед!

Марк ЭрмлерОркестр Большого Театра

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Prokofiev: Romeo and Juliet, Op. 64 / Act 1 - 13. Dance Of The Knights

Kirov Orchestra, St PetersburgВалерий Абисалович Гергиев

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A Time for Us (Love Theme from "Romeo and Juliet")

Metamorphose String OrchestraPavel Lyubomudrov

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Theme From Schindler's List

Джон УильямсItzhak PerlmanBoston Symphony Orchestra

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In This Shirt

The Irrepressibles

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Forgiveness

Panu Aaltio

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Crystallize

Lindsey Stirling

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Nessun Dorma (From Violin Fantasy on Puccini's Turandot)

Vanessa-Mae

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