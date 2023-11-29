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Виктор Королёв
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Об Артисте
Королёв Виктор Иванович (р. 26.07.1961 г.) – эстрадный певец, родился в городе Тайшет, Иркутской области. Учился в Калужском музыкальном училище по классу фортепиано (1977-81), в театральном училище имени М. С. Щепкина при Малом театре СССР (1984-88) на курсе В. С. ещё