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Топ-100 лучших песен

ТОП-100

1

Обложка трека

Царица

ANNA ASTI

3:35

2

Обложка трека

Давай сбежим (Искорки)

5УТРА

2:31

3

Обложка трека

Дымок

 🅴

Ицык ЦыперИгорь Цыба

2:19

4

Обложка трека

Качели

Artik & Asti

3:46

5

Обложка трека

Пыяла

АИГЕЛ

3:30

6

Обложка трека

Не вспоминай

NILETTOОлег МайамиЛёша Свик

2:53

7

Обложка трека

Клиффхэнгер

 🅴

SODA LUVБаста

3:44

8

Обложка трека

По барам

ANNA ASTI

3:57

9

Обложка трека

Зима в сердце

Моя Мишель

4:05

10

Обложка трека

Кукла колдуна

КорольШут

3:23

11

Обложка трека

Моя Вселенная

БастаWHITE GALLOWS

2:51

12

Обложка трека

ПОЗВОНИ

DJ SMASHNIVESTA

3:00

13

Обложка трека

Седая ночь

Юрий Шатунов

5:35

14

Обложка трека

Где-то в глубине сердца

NavaiMACAN

3:10

15

Обложка трека

Как дитя

ХАННА

3:04

16

Обложка трека

Последняя Любовь

 🅴

MORGENSHTERN

2:42

17

Обложка трека

На заре

 🅴

Баста

5:06

18

Обложка трека

Верю в тебя

ANNA ASTI

4:10

19

Обложка трека

Спой

A.V.GMACAN

2:25

20

Обложка трека

Где прошла ты

КравцГИО ПИКА

2:48

Другие топы

Топ-100: поп-музыка - обложка плейлиста

Топ-100: поп-музыка

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Топ-100: танцевальная - обложка плейлиста

Топ-100: танцевальная

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Топ-100: хип-хоп - обложка плейлиста

Топ-100: хип-хоп

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Акустический альбом

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