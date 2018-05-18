Steve Tibbetts

Об Артисте

Стив Тиббетс играет на акустической и электро- гитарах, а также на калимбе. Его творчество совмещает в себе несколько жанров и стилей, из которых наиболее значительными являются джаз, рок, фьюжн, new age и этническая музыка. Обычно в каждой его композиции совмещается несколько из них. Две первые записи были сделаны им в колледже. Вторая из них, «Yr», несмотря на то, что она была издана самим Тиббетсом, получила определенные известность и признание, особенно среди поклонников музыки исполняемой н... ещё