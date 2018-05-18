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Steve Tibbetts

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Популярное за месяц

Обложка трека

Wish

Steve Tibbetts

5:26
Обложка трека

Gayatri

Choying DrolmaSteve Tibbetts

4:10
Обложка трека

Dechen Monlam (2016 Remaster) [Remastered]

Choying DrolmaSteve Tibbetts

0:57
Обложка трека

Attahasa

Steve Tibbetts

5:51
Обложка трека

Mile 234

Steve Tibbetts

6:23
Обложка трека

Test

Steve Tibbetts

6:20

Популярный релиз

1989 •  Альбом

Big Map Idea 

1

Black Mountain Side

Steve Tibbetts

2:57

2

Black Year

Steve Tibbetts

4:45

3

Big Idea

Steve Tibbetts

5:16

Все релизы

Обложка альбома

Life Of

2018 • Альбом

Обложка альбома

Selwa (2018 Remastered Version)

2018 • Альбом

Обложка альбома

Bloodwork

2018 • Сингл

Обложка альбома

Natural Causes

2010 • Альбом

Обложка альбома

A Man About A Horse

2002 • Альбом

Обложка альбома

Chö (Remastered)

1997 • Альбом

Обложка альбома

The Fall Of Us All

1994 • Альбом

Обложка альбома

Big Map Idea

1989 • Альбом

Обложка альбома

Yr

1988 • Альбом

Обложка альбома

Exploded View

1986 • Альбом

Об Артисте

Стив Тиббетс играет на акустической и электро- гитарах, а также на калимбе. Его творчество совмещает в себе несколько жанров и стилей, из которых наиболее значительными являются джаз, рок, фьюжн, new age и этническая музыка. Обычно в каждой его композиции совмещается несколько из них. Две первые записи были сделаны им в колледже. Вторая из них, «Yr», несмотря на то, что она была издана самим Тиббетсом, получила определенные известность и признание, особенно среди поклонников музыки исполняемой н... ещё

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