Об Артисте

Dubee A.K.A. Sugawolf (родился Основные Нортон), американский рэппер из Вальехо, Калифорния. Давний игрок в Северной Калифорнии Бэй рэп-сцене района, он подписал свой первый контракт с молодыми Черный местный производитель Khayree Шахида Brotha Records в 1995 году и выпустила одноименный альбом на отпечаток через Atlantic Records. Он был длинный сотрудника с исполнителями из Северной Калифорнии (таких, как ярлык товарищей Ray Luv и молодых Lay) и за его пределами, и в последние годы его релизы а... ещё