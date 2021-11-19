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Dubee
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Об Артисте
Dubee A.K.A. Sugawolf (родился Основные Нортон), американский рэппер из Вальехо, Калифорния. Давний игрок в Северной Калифорнии Бэй рэп-сцене района, он подписал свой первый контракт с молодыми Черный местный производитель Khayree Шахида Brotha Records в 1995 году и выпустила одноименный альбом на отпечаток через Atlantic Records. Он был длинный сотрудника с исполнителями из Северной Калифорнии (таких, как ярлык товарищей Ray Luv и молодых Lay) и за его пределами, и в последние годы его релизы а... ещё