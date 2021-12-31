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Bogdan Bondar

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Популярное за месяц

Обложка трека

Splashes

Bogdan BondarMvg

3:45
Обложка трека

Jade

Bogdan BondarMvg

4:10
Обложка трека

Jade

Bogdan BondarMvg

4:10
Обложка трека

L'aube

Bogdan BondarMvg

2:34
Обложка трека

Sprinkles

Bogdan BondarMvg

3:44
Обложка трека

Insomniac

Bogdan BondarMvg

5:57

Популярный релиз

2021 •  Альбом

Lovelight 

1

Sprinkles

Bogdan BondarMvg

3:44

2

Lovelight

Bogdan BondarMvg

3:44

3

Splashes

Bogdan BondarMvg

3:45

Все релизы

Обложка альбома

Lovelight

2021 • Альбом

Обложка альбома

Lovelight

2021 • Альбом

Об Артисте

Bogdan Bondar - московский электронщик, экспериментирующий в самых разных направлениях. В своих треках в первую очередь пытается добиться атмосферности и мягкости звука. Смесь классической ретро-электронники и современного ритма - вот что делает треки Bogdan'а уникальными, а отсуствие каких либо паттернов делает музыку интересной и приятной слуху. "Музыка для меня чуть более чем увлечение. Больше всего привлекает сам процесс построения сложных звуковых ансамблей из элементарных звуковых частичек... ещё