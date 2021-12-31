Об Артисте

Bogdan Bondar - московский электронщик, экспериментирующий в самых разных направлениях. В своих треках в первую очередь пытается добиться атмосферности и мягкости звука. Смесь классической ретро-электронники и современного ритма - вот что делает треки Bogdan'а уникальными, а отсуствие каких либо паттернов делает музыку интересной и приятной слуху. "Музыка для меня чуть более чем увлечение. Больше всего привлекает сам процесс построения сложных звуковых ансамблей из элементарных звуковых частичек... ещё