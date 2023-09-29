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Nina Kinert

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Популярное за месяц

Обложка трека

Till We Die (BLOND:ISH Remix)

Tomas BarfodNina Kinert

8:52
Обложка трека

November Skies

Tomas BarfodNina Kinert

5:47
Обложка трека

Beast

Nina Kinert

3:58
Обложка трека

Worship (Live From Cirkus Arena, Sweden/2013)

Ane BrunNina Kinert

6:02
Обложка трека

November Skies

 🅴

CarnageTomas BarfodNina Kinert

4:44
Обложка трека

Impossible (Vaz Remix)

Nina KinertVaz

5:48

Популярный релиз

2012 •  Сингл

Till We Die (Remixes) 

1

Till We Die

Tomas BarfodNina Kinert

5:30

2

Till We Die (LOPAZZ vs. Forever Jung Remix)

Tomas BarfodNina Kinert

8:38

3

Till We Die (BLOND:ISH Remix)

Tomas BarfodNina Kinert

8:52

Все релизы

Обложка альбома

Religious

2023 • Альбом

Обложка альбома

Baptized at Fourteen

2023 • Сингл

Обложка альбома

America

2023 • Сингл

Обложка альбома

Wild, Wild Geese

2021 • Сингл

Обложка альбома

In Twos

2018 • Сингл

Обложка альбома

November Skies (Solo)

2018 • Сингл

Обложка альбома

Original Sun on a Grand Harp

2018 • Сингл

Обложка альбома

We Owe It to Them

2016 • Сингл

Обложка альбома

On Ice

2015 • Альбом

Обложка альбома

November Skies

2015 • Сингл

Об Артисте

Nina Kinert родилась 26 сентября 1983 в Швеции. Ее музыка представляет собой смешение таких жанров, как поп, блюз, фолк и элементов электронной музыки. В 2004 году исполнительница выпустила свой первый альбом "Heartbreaktown", а в 2005 году вышли ее EP "Visitor" и альбом "Let There Be Love" . ещё