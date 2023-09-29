Об Артисте

Nina Kinert родилась 26 сентября 1983 в Швеции. Ее музыка представляет собой смешение таких жанров, как поп, блюз, фолк и элементов электронной музыки. В 2004 году исполнительница выпустила свой первый альбом "Heartbreaktown", а в 2005 году вышли ее EP "Visitor" и альбом "Let There Be Love" . ещё