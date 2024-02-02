Артист
Алексей Иванов
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Об Артисте
Алексей родился 7 июля 1986г. в г. Челябинск. в семье метеоролога и военнослужащего. Образование:1998г. - 2003г. Детская Школа Искусств им. П.И.Чайковского г. Клин2003г. Окончил общеобразовательную школу "Юность"2003г.- 2008г. Московский Государственный Университет Культуры и Искусств, Вокальный факультет: Музыкальное искусство эстрады. ещё