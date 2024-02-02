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Алексей Иванов

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Каҫ

Алексей Иванов

3:33
Обложка трека

Паяцы, действие I картина 4: Сцена и финал "Будь осторожен, сейчас ты их поймаешь"

Алексей ИвановЛеокадия МасленниковаМарио Дель МонакоНиколай ТимченкоЕвгений БелоВасилий НебольсинОркестр Большого Театра

4:28
Обложка трека

Атте-анне

Алексей Иванов

3:02
Обложка трека

Чунра – пушар

Алексей Иванов

2:57
Обложка трека

Ты вернёшься

Анастасия БессарабоваАлексей ИвановАндрей Токарев

4:19
Обложка трека

Юратап сана, тӑван

Алексей Иванов

3:01

Популярный релиз

2020 •  Сингл

Каҫ 

1

Каҫ

Алексей Иванов

3:33

Все релизы

Обложка альбома

Ты вернёшься

2024 • Сингл

Обложка альбома

Либерастия

2023 • Сингл

Обложка альбома

Плохо живём

2023 • Сингл

Обложка альбома

Сыночек

2023 • Сингл

Обложка альбома

Аса илсем

2022 • Сингл

Обложка альбома

Чунра – пушар

2022 • Сингл

Обложка альбома

Атте-анне

2022 • Сингл

Обложка альбома

Тамаша

2021 • Сингл

Обложка альбома

Чӑвашла юрла

2021 • Сингл

Об Артисте

Алексей родился 7 июля 1986г. в г. Челябинск. в семье метеоролога и военнослужащего. Образование:1998г. - 2003г. Детская Школа Искусств им. П.И.Чайковского г. Клин2003г. Окончил общеобразовательную школу "Юность"2003г.- 2008г. Московский Государственный Университет Культуры и Искусств, Вокальный факультет: Музыкальное искусство эстрады. ещё

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