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Русский поп: хиты 2000-х - обложка плейлиста

Русский поп: хиты 2000-х

Какие треки определили звучание десятилетия

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55 треков, 3 часа 37 минут
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Нас не догонят

t.A.T.u.

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Песня про яйца

Дискотека Авария

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Девушки как звёзды

Андрей Губин

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Сердце-магнит

Согдиана

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Ой ой

Глюк’oZa

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ЛМЛ (Лучик мой, любимый)

ВИА Гра

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Останусь

Город 312

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Я буду

5sta Family

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Летели недели

ВИА «Сливки»

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Улетаю

А'Studio

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Кислотный DJ

Оксана Почепа

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А я всё летала

Блестящие

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Реви

Иванушки International

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Просто любить тебя

Кристина ОрбакайтеАвраам Руссо

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Ты у меня одна

RevoльveRS

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Девушки (Девушки бывают разные)

Отпетые мошенники

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Мой мир

Кристина Орбакайте

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Я просто сразу от тебя уйду

Виктория Дайнеко

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О нем

Ирина Дубцова

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Под Испанским Небом

Ariana

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Солнце

Елена Терлеева

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Кострома (Дискотека Авария Remix)

Дискотека Авария"Иван Купала"

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Где Ты (feat. D.I.P. Project)

ИнфинитиD.I.P. Project

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Ла-ла-ла

Жанна Фриске

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Всё в твоих руках

Леонид АгутинАнжелика Варум

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Летний день

Жасмин

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Роза чайная (feat. Маша Распутина)

Филипп КиркоровМаша Распутина

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Самая любимая

Челси

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Сойти с ума

REFLEX

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Корабли

Юлия Савичева

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Ты меня не ищи

Вирус

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Зима в сердце

Гости из будущего

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Чёрный бумер

Серёга

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Белая стрекоза любви

Quest Pistols

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Дыши

SEREBRO

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Мой мармеладный (Я не права)

Катя Лель

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Все равно

Алсу

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Попутчица

Слава

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Лондон-Париж

Иракли

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Проститься

Uma2rmaN

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Вахтерам

 🅴

Бумбокс

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Седьмой лепесток

Hi-fi

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Знаешь ли ты

МакSим

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Мой сон

Татьяна Буланова

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Ты должна рядом быть (Not That Simple)

Дима Билан

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Лето

Chi-Lli

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Глаза цвета виски

Наталья Ветлицкая

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Коламбия Пикчерз не представляет

Банд’Эрос

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Твори добро

Шура

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Ласковая моя

Чай Вдвоём

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