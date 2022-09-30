Об Артисте

Мы говорим "Иглз" - подразумеваем "Отель Калифорния". И наоборот. Для авторов песня стала самой роковой, так далеко отодвинув прочие заслуги, что возникло убеждение, будто больше группа на создавала решительно ничего. Между тем крайне несправедливо причислять оных ко второму эшелону. Более того: ещё до "Hotel California" считалось, что группа миновала свой пик и пора бы ей на покой. Но нетленная композиция опрокинула все представления о рок-иерархии. ещё