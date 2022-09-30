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Eagles

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Популярное за месяц

Обложка трека

Hotel California (2013 Remaster)

Eagles

Обложка трека

Take It Easy (2013 Remaster)

Eagles

Обложка трека

Hotel California (2013 Remaster)

Eagles

Обложка трека

New Kid in Town (2013 Remaster)

Eagles

Обложка трека

Get Over It

 🅴

Eagles

Обложка трека

Hotel California (Live On MTV, 1994)

Eagles

Популярный релиз

Hotel California (2013 Remaster)

Альбом • 1976

Все релизы

Обложка альбома

Just a Dream (Timeless Blues)

2022 • Альбом

Обложка альбома

Live From The Forum MMXVIII

2020 • Альбом

Об Артисте

Мы говорим "Иглз" - подразумеваем "Отель Калифорния". И наоборот. Для авторов песня стала самой роковой, так далеко отодвинув прочие заслуги, что возникло убеждение, будто больше группа на создавала решительно ничего. Между тем крайне несправедливо причислять оных ко второму эшелону. Более того: ещё до "Hotel California" считалось, что группа миновала свой пик и пора бы ей на покой. Но нетленная композиция опрокинула все представления о рок-иерархии. ещё

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