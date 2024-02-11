Мне нравится

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Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное-невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи

Владимир Высоцкий

4:42
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Звезда

 🅴

Игорь Тальков

6:06
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Nightflight to Venus

Boney M.

3:50
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На то они моря

Владимир Асмолов

5:08
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Новый Мерин

Russian Rap

1:13
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Анна

Ирина Ежова

2:38
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Я вернусь

Игорь Тальков

6:22
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Ступени

Александр Барыкин

4:34
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Скука

Владимир Асмолов

4:37
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April (Cover)

Polina Poliakova

4:08
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Коричневая пуговка (Alternative Mix)

Аксинья Крамарь

2:45
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Мячик

Владимир Кузьмин

3:43
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Чудо-остров

Александр Барыкин

4:33
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Я иду в кабак

Владимир Асмолов

3:13
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Лирика

Сектор Газа

4:20
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Ты не забывай

Твой день

5:16
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Танцплощадка

Владимир Асмолов

2:59
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The Lost Soul Down

NBSPLV

3:12
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Про мультфильмы

SKLЯR Алексей Скляренко

2:53
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Маскарад

Игорь Саруханов

5:03
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Солёное море

Алексей Глызин

3:57
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Отшельник-горбун

Светлана Копылова

3:06
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Место для шага вперёд

Кино

3:37
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Спасательный круг

Игорь Тальков

4:38
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Белый костёр зимы

Веселые ребята

4:07
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Звёзды нас ждут

Маргарита Суханкина

4:06
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Памяти Виктора Цоя

Игорь Тальков

7:56
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Blue Canary

Maria KosevaNikola Tomov

3:32
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The Phantom Of The Opera

Andrew Lloyd WebberPhantom Of The Opera Original London CastMichael CrawfordSarah Brightman

5:02
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Прогулки по воде

Nautilus Pompilius

3:44
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Золушка

Алексей Архиповский

7:28
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Россия

Игорь Тальков

7:14
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Современное пятиборье: Барокко (Фехтование)

Андрей Родионов

2:06
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Багама-Мама

КАР-МЭН

3:49
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Посмотри, на кого ты стал похож

Левостороннее движение

5:00
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Какая нелепость

Группа Форум

3:36
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Я слышу твой голос

Сергей Минаев

3:51
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Ковер-вертолет

Агата Кристи

3:18
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Если б любила меня ты только

Алексей Витаминович

5:32
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Oxygene

Oxygene

4:13
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Танцуем диско

ОризонтArabesqueMichaela Rose

3:06
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Чёрная луна

Агата Кристи

3:57
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Lily Was Here

Sounds Unlimited Orchestra

3:38
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СЕНТЯБРЬ

Сергей Грищук

3:15
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Bobi-Boba

BobiBoba

3:14
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Кукла (Говорящая кукла)

Витас

2:53
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Любовь и смерть

Вика Цыганова

4:19
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Курносая

Ирина Ежова

2:19
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Ночь перед Рождеством

Сектор Газа

4:29
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Но прошли года

Сергей Минаев

5:11