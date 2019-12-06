Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Альбом
Постер альбома Emile Jaques-Dalcroze: La Veillée

Emile Jaques-Dalcroze: La Veillée

Le Chant Sacré Genève, Romain Mayor, Orchestre de Chambre de Genève

Claves Records  • Классическая музыка  • 2019

Другие альбомы исполнителя

Похожие альбомы

Постер альбома The Singing Actor, Vol. 6

The Singing Actor, Vol. 6

Постер альбома Yes I'm Ready

Yes I'm Ready

Постер альбома G. Lekeu & A. Magnard: Sonates pour piano et violon

G. Lekeu & A. Magnard: Sonates pour piano et violon

Постер альбома I Am Your Woman, She Is Your Wife

I Am Your Woman, She Is Your Wife

Постер альбома Canciones Españolas

Canciones Españolas

Постер альбома Innocent Child

Innocent Child