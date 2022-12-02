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Артист

Luciana Burlamaqui

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Популярное за месяц

Обложка трека

Percorro no meu Silêncio

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

3:28
Обложка трека

Entre o Humano e o Divino

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

2:02
Обложка трека

Pedaços de Mim

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

3:38
Обложка трека

Declaração

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

1:55
Обложка трека

Mulheres Guerreiras

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

2:22
Обложка трека

Tu

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

3:02

Популярный релиз

2022 •  Сингл

Quiseramor 

1

Percorro no meu Silêncio

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

3:28

2

Entre o Humano e o Divino

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

2:02

3

Pedaços de Mim

Marcus VianaLuciana Burlamaqui

3:38

Все релизы

Обложка альбома

Quiseramor

2022 • Сингл