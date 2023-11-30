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Плейлист
Русский поп: хиты 90-х - обложка плейлиста

Русский поп: хиты 90-х

Какие треки определили звучание десятилетия

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64 трека, 4 часа 38 минут
Обложка трека

Розовый Фламинго

Алёна Свиридова

4:43
Обложка трека

Нелюбовь

Гости из будущего

4:13
Обложка трека

Люби меня, люби

Отпетые мошенники

4:05
Обложка трека

Одинокая луна

Lika Star

4:16
Обложка трека

Мои ясные дни

Олег Газманов

3:10
Обложка трека

Посмотри в глаза

Наталья Ветлицкая

3:35
Обложка трека

Выпьем за любовь

Игорь Николаев

4:09
Обложка трека

Я это ты (Ты это я)

Murat Nasyrov

4:02
Обложка трека

Тучи

Иванушки International

4:13
Обложка трека

Лондон, гуд бай

КАР-МЭН

5:32
Обложка трека

Ничего не говори

Рок-Острова

4:13
Обложка трека

Маленькая страна

 🅴

Наташа Королёва

3:50
Обложка трека

Ладошки

Светлана Рерих

4:02
Обложка трека

Видение

Максим Леонидов

3:15
Обложка трека

Там, только там

Блестящие

4:02
Обложка трека

Гранитный камушек

Божья Коровка

5:07
Обложка трека

Ясный мой свет

Татьяна Буланова

3:28
Обложка трека

Командир полка

Шахерезада

3:41
Обложка трека

Зимняя вишня

Анжелика Варум

4:40
Обложка трека

Дым сигарет с ментолом

Нэнси

6:03
Обложка трека

Лететь

Амега

4:30
Обложка трека

Колечко

Татьяна Овсиенко

3:19
Обложка трека

7 тысяч над землёй

Валерий Сюткин

3:28
Обложка трека

Я готов целовать...

Владимир Маркин

2:24
Обложка трека

Плачет девушка в автомате

Евгений Осин

2:43
Обложка трека

Не дано

Hi-fi

3:54
Обложка трека

Бедная овечка

Алёна Свиридова

4:03
Обложка трека

Любите, девушки

Браво

2:43
Обложка трека

Ночь

Андрей Губин

3:42
Обложка трека

Беги от меня

Гости из будущего

5:04
Обложка трека

Этот город

Браво

3:07
Обложка трека

Боже, Какой Пустяк

Александр Иванов

5:28
Обложка трека

Мой ненаглядный

Татьяна Буланова

4:02
Обложка трека

Позови меня с собой

Алла Пугачёва

4:17
Обложка трека

Беги по небу

Максим Фадеев

4:46
Обложка трека

Облака

Блестящие

4:39
Обложка трека

Мальчик хочет в Тамбов

Murat Nasyrov

3:35
Обложка трека

Иногда

Алсу

3:48
Обложка трека

Коммунальная квартира

 🅴

Дюна

2:58
Обложка трека

Красиво

Валерий Меладзе

4:44
Обложка трека

Чашка кофию

Марина Хлебникова

3:11
Обложка трека

Арабское золото

Забытый разговор

3:57
Обложка трека

Одинокий голубь

Яна

4:34
Обложка трека

Счастье есть

DJ Groove

5:29
Обложка трека

Давай, Авария! (Bonus Mix)

Дискотека Авария

4:23
Обложка трека

Что ты имела в виду

Несчастный случай

4:03

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