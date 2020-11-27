Артист
Jacques Dutronc
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Об Артисте
Он похож на молодого Магомаева, поющего голосом Шапокляк уничтожительно-пародийные песни протеста в духе Боба Дилана. Он пел с Сержем Генсбуром и Джейн Биркин "Les Roses Fanees", и "Les Lolos De Lola", хотя сейчас это уже и не так круто -- а вот то, что Генсбур пел с Дютроном -- вот кому повезло-то! Если послушать диск каверов Bikini Machine 2004-го года на песни Жака Дютрона, то они едва ли изменились, даже и не скажешь, что оригинал был записан почти сорок лет назад, так что для того, кто не с... ещё