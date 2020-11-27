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Jacques Dutronc

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Популярное за месяц

Обложка трека

Puisque vous partez en voyage

Françoise HardyJacques Dutronc

3:46
Обложка трека

La même tribu

Eddy MitchellArnoBrigitteChristopheJulien ClercJacques DutroncThomas DutroncLaurent GerraJohnny HallydayMichel JonaszMaxime Le ForestierPascal ObispoRenaudSanseverinoWilliam ShellerAlain SouchonLaurent VoulzyCalogero

3:48
Обложка трека

Et Moi, Et Moi, Et Moi

Gilbert BécaudÉdith PiafIves MontandDalidaCharles AznavourJacques Dutronc

2:54
Обложка трека

La même tribu (Version 2)

Eddy MitchellMichel GaucherJohnny HallydayAlain SouchonRenaudJulien ClercJacques DutroncBrigitteSanseverinoChristopheLaurent GerraLaurent VoulzyWilliam ShellerThomas DutroncPascal ObispoMaxime Le ForestierMichel JonaszVéronique SansonFéfé

3:30
Обложка трека

Puisque vous partez en voyage

Françoise HardyJacques Dutronc

3:46
Обложка трека

Le petit jardin

Thomas DutroncJacques Dutronc

4:22

Популярный релиз

2020 •  Сингл

Le petit jardin 

1

Le petit jardin

Thomas DutroncJacques Dutronc

4:22

Все релизы

Обложка альбома

Le petit jardin

2020 • Сингл

Обложка альбома

Les playboys (Live) [Edit]

2019 • Сингл

Обложка альбома

Fume !....c'est du Best

2018 • Альбом

Обложка альбома

Guerre et pets

2018 • Альбом

Обложка альбома

C'est pas du bronze

2018 • Альбом

Обложка альбома

L'opportuniste

2015 • Сингл

Обложка альбома

Et Vous, Et Vous, Et Vous

2010 • Альбом

Об Артисте

Он похож на молодого Магомаева, поющего голосом Шапокляк уничтожительно-пародийные песни протеста в духе Боба Дилана. Он пел с Сержем Генсбуром и Джейн Биркин "Les Roses Fanees", и "Les Lolos De Lola", хотя сейчас это уже и не так круто -- а вот то, что Генсбур пел с Дютроном -- вот кому повезло-то! Если послушать диск каверов Bikini Machine 2004-го года на песни Жака Дютрона, то они едва ли изменились, даже и не скажешь, что оригинал был записан почти сорок лет назад, так что для того, кто не с... ещё

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