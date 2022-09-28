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Глеб Романов

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Популярное за месяц

Обложка трека

Чёрное море моё (Из к/ф "Матрос с Кометы")

Глеб Романов

2:29
Обложка трека

Где же ты, желанная?

Глеб Романов

2:20
Обложка трека

Чёрное море моё

Глеб Романов

1:56
Обложка трека

Чёрное море моё (Из к/ф "Матрос с Кометы")

Глеб Романов

1:56
Обложка трека

Бесаме мучо

Глеб Романов

2:55
Обложка трека

Идёт влюблённый по планете (Из к/ф "Матрос с Кометы")

Глеб Романов

1:55

Популярный релиз

2001 •  Альбом

Великие исполнители России. Глеб Романов 

1

Парижские бульвары

Глеб Романов

2:20

2

Домино

Глеб Романов

3:00

3

Два сольди

Глеб Романов

3:26

Все релизы

Обложка альбома

Катюша 2022 Remastered

2022 • Сингл

Об Артисте

Глеб Васильевич Романов (24 июля 1920, Тюмень — 15 января 1967, Ленинград) — известный советский артист театра и кино, певец, исполнитель танцев народов мира. Биография 1939 — поступил на актёрский факультет ВГИКа 1941—1946 — солдат Красной Армии, прошёл Великую Отечественную войну 1948 — с отличием окончил актёрский факультет ВГИКа (мастерская Герасимова и Макаровой) — сокурсники: Сергей Бондарчук, Инна Макарова, Евгений Моргунов, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Муза Крепкогорс ещё

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