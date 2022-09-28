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Глеб Романов
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2001 • Альбом
Об Артисте
Глеб Васильевич Романов (24 июля 1920, Тюмень — 15 января 1967, Ленинград) — известный советский артист театра и кино, певец, исполнитель танцев народов мира. Биография 1939 — поступил на актёрский факультет ВГИКа 1941—1946 — солдат Красной Армии, прошёл Великую Отечественную войну 1948 — с отличием окончил актёрский факультет ВГИКа (мастерская Герасимова и Макаровой) — сокурсники: Сергей Бондарчук, Инна Макарова, Евгений Моргунов, Клара Лучко, Людмила Шагалова, Муза Крепкогорс ещё