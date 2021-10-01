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Ольга Кормухина

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Популярное за месяц

Обложка трека

Жить

Григорий ЛепсСергей ГаланинПолина ГагаринаАлександр Ф. СклярСергей МазаевВладимир КристовскийСветлана НазаренкоВладимир ШахринАлександр МаршалНиколай РасторгуевВиктория ДайнекоВалерий СюткинГарик СукачёвТиматиМОТВарвара ВизборДанил ПлужниковА`StudioОльга КормухинаАлексей БеловМоя МишельЮлия СамойловаЕвгений МаргулисДаниил ХаритоновSMASHХибла ГерзмаваИльдар Абдразаков детский хор «Республика КИДС»оркестр «MOSCOW MEDIA ORCHESTRA»

6:39
Обложка трека

Жить (Smash Remix)

Григорий ЛепсСергей ГаланинПолина ГагаринаАлександр Ф. СклярСергей МазаевВладимир КристовскийСветлана НазаренкоВладимир ШахринАлександр МаршалНиколай РасторгуевВиктория ДайнекоВалерий СюткинГарик СукачёвТиматиМОТВарвара ВизборДанил ПлужниковА`StudioОльга КормухинаАлексей БеловМоя МишельЮлия СамойловаЕвгений МаргулисДаниил ХаритоновSMASHХибла ГерзмаваИльдар Абдразаков детский хор «Республика КИДС»оркестр «MOSCOW MEDIA ORCHESTRA»

2:50
Обложка трека

Путь

Ольга Кормухина

4:56
Обложка трека

Падаю в небо

Ольга Кормухина

3:15
Обложка трека

Без тебя

Ольга Кормухина

4:17
Обложка трека

Кукушка

Ольга Кормухина

3:48

Популярный релиз

2012 •  Альбом

Падаю в небо 

1

Падаю в небо

Ольга Кормухина

3:15

2

В красном

Ольга Кормухина

4:27

3

Путь

Ольга Кормухина

4:56

Все релизы

Обложка альбома

Без тебя

2021 • Сингл

Обложка альбома

К тебе

2021 • Сингл

Обложка альбома

Только ты

2021 • Сингл

Обложка альбома

Мой первый день

2021 • Сингл

Обложка альбома

I Believe

2021 • Сингл

Обложка альбома

Moscow Calling

2021 • Сингл

Обложка альбома

Космическая

2021 • Сингл

Обложка альбома

Соль

2016 • Альбом

Обложка альбома

Неизданное

2015 • Альбом

Обложка альбома

Шёпоты и крики

2015 • Альбом

Об Артисте

О́льга Бори́совна Корму́хина (1 июня 1960, Горький) — российская рок-певица, актриса, поэтесса, режиссёр. 1960-1970-е годы: детство и начало карьеры Выросла в музыкальной семье, хотя родители не имели прямого отношения к музыке. Отец певицы — Борис Александрович Кормухин (скончался в 1991 году), ведущий инженер, мать — Фаина Анфимовна Кормухина, директор музея архитектуры и быта народов Нижегородского Поволжья «Щёлковский хутор» (скончалась в 2010 году). ещё

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