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Путешествуем налегке - обложка плейлиста

Путешествуем налегке

Инди-треки, которые подарят вам ощущение свободы

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34 трека, 2 часа 1 минута
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Weekend Friend

Goth Babe

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Honeypie

JAWNY

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Table For Two

Milky Chance

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Teardrops

NEIL FRANCES

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Sunlight

Bag Raiders

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West Coast

OneRepublic

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With You Forever

Pnau

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Following the Sun

SUPER-HiNeeka

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The One That Got Away

HomeschoolAnnie Blackman

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up to me

LANY

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2am

Foals

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Tangerine

Glass AnimalsArlo Parks

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I Don't Wanna Talk (I Just Wanna Dance)

 🅴

Glass Animals

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I Like That

 🅴

Bazzi

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Body Paint

Arctic Monkeys

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Everywhere

Peach Tree Rascals

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Mister Burns

Kytes

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Love You For A Long Time

Maggie Rogers

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Back To Myself

Bag RaidersTora

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Dizzy (feat. Thomas Headon and Alfie Templeman)

Chloe MoriondoThomas HeadonAlfie Templeman

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Safe And Sound

Capital Cities

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The Less I Know The Better

Tame Impala

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Landslide

Dagny

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Kate's Not Here (Day Wave & Lawrence Rothman Remix)

Day WaveLawrence Rothmangirl in red

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Music Sounds Better with You

NEIL FRANCES

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Freckles

 🅴

Curtis Waters

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Friends (feat. Bon Iver)

Francis and the LightsBon Iver

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Wave of You

Surfaces

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Door

Caroline Polachek

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Jupiter

The Marías

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Blue Lights

Jorja Smith

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Breathe Deeper

 🅴

Tame Impala

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Shooting Stars

Bag Raiders

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Khruangbin

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