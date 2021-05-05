Your device does not support JavaScript!

Слушатели

На основе совпадения вкусов

Ого! Похоже, вы единственный,
кто слушает этот трек

Изображение артиста
Артист

Big Wy

Страницей управляет артист

Звук гарантирует — этот профиль ведёт сам артист и его команда.

Подтвержденный профиль позволяет:

Редактировать страницу
Получать продвинутую статистику
Создавать авторские плейлисты
Размещать треки в плейлистах от редакции Звука

Верификацию можно пройти в СТУДИО — цифровом помощнике артиста и его команды.

Популярное за месяц

Обложка трека

Been Been Brackin

Figg NewtonBig Wy

3:07
Обложка трека

My Guap

Drettie GoinesBig Wy

3:26
Обложка трека

All Night

Squeeky StalloneFrencheBig Wy

3:57
Обложка трека

Checkmate (Street Mix)

 🅴

The Legendary DJ Ron GSin2MO DEEBig WySyndromeSin 2

3:28
Обложка трека

Dolla Bill G-Mix (feat. Gundei & Big Wy)

Half OunceGundeiBig Wy

4:05
Обложка трека

Ride Fa da City

Squeak RuBig Wy

3:37

Популярный релиз

2021 •  Сингл

Rizm 

1

Rizm

Hot SauceBig Wy

3:52

Все релизы

Обложка альбома

Rizm

2021 • Сингл

Обложка альбома

Hold On

2020 • Сингл

Обложка альбома

Ride Fa da City

2018 • Сингл

Обложка альбома

H8

2018 • Альбом

Обложка альбома

Checkmate

2011 • Альбом