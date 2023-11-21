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Романтика I Инди - обложка плейлиста

Романтика I Инди

Glass Animals, Flora Cash, Mazzy Star - слушайте треки этих и других артистов в Hi-Fi качестве, добавляйте плейлист в коллекцию

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Звук
73 трека, 4 часа 56 минут
Обложка трека

Gooey

Glass Animals

4:49
Обложка трека

You're Somebody Else

Flora Cash

3:39
Обложка трека

Fade Into You

Mazzy Star

4:52
Обложка трека

The Only Exception

Paramore

4:27
Обложка трека

Wait for Me

Kings of Leon

3:30
Обложка трека

Particles

Nothing But Thieves

3:55
Обложка трека

You Get Me So High

The Neighbourhood

2:33
Обложка трека

Mess Is Mine

Vance Joy

3:43
Обложка трека

Call Me Back

Young the Giant

3:57
Обложка трека

Call Me Lover

Sam Fender

3:21
Обложка трека

Dream

Imagine Dragons

4:18
Обложка трека

twin flame

Machine Gun Kelly

3:59
Обложка трека

Adore

Amy Shark

3:05
Обложка трека

Empire

Of Monsters And Men

4:20
Обложка трека

She's Casual

The Hunna

3:03
Обложка трека

Love's The Only Way

Cage The Elephant

4:00
Обложка трека

I Love You So

The Walters

2:40
Обложка трека

Until I Found You

Stephen Sanchez

2:57
Обложка трека

Will Do

TV On The Radio

3:45
Обложка трека

Flashed Junk Mind

Milky Chance

4:22
Обложка трека

Unicorn

The Lone Bellow

4:06
Обложка трека

Missing Piece

Vance Joy

3:37
Обложка трека

Honeypie

JAWNY

2:15
Обложка трека

Bloom (Bonus Track)

The Paper Kites

3:30
Обложка трека

Loveless

PVRIS

3:49
Обложка трека

Old Pine

Ben Howard

5:29
Обложка трека

Half Your Love

Bahamas

2:24
Обложка трека

Patience

Chris Cornell

4:13
Обложка трека

Something About Us

Daft Punk

3:52
Обложка трека

Hanging On

Active Child

5:21
Обложка трека

There's No Other Place

Inhaler

7:33
Обложка трека

Purple

Hollow Coves

4:26
Обложка трека

Born to Die

JJ WildeBilly Raffoul

2:52
Обложка трека

The Enemy

Andrew Belle

4:46
Обложка трека

Cherry

 🅴

Moose Blood

2:39
Обложка трека

Litost

X Ambassadors

5:21
Обложка трека

Lover, Please Stay

Nothing But Thieves

4:07
Обложка трека

Holocene

 🅴

Bon Iver

5:36
Обложка трека

Make It Wit Chu

Queens Of The Stone Age

4:50
Обложка трека

Julia

Colony House

3:25
Обложка трека

Honest

The Neighbourhood

3:57
Обложка трека

Loneliness

Aaron Taos

4:04
Обложка трека

Georgia

Vance Joy

3:50
Обложка трека

Heart Beat Here

Dashboard Confessional

3:27
Обложка трека

Swing

Josiah and the Bonnevilles

3:03
Обложка трека

Heat Waves

Glass Animals

3:58
Обложка трека

Trembling Hands

The Temper Trap

4:39

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