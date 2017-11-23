Duke Ellington & John Coltrane

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Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 2
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Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 2
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Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 1
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