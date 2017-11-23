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Альбом
Постер альбома Duke Ellington & John Coltrane

Duke Ellington & John Coltrane

Duke Ellington, John Coltrane

Resurfaced Records  • Джаз  • 2017

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Creole Love Call

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Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 1

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Постер альбома They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues

They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues

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Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 1

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