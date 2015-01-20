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Музыка глубокого сна – Фортепиано, Простая гитарная мелодия, Флейта, Отдых, Легкий инструментал, Kолыбельная
Для нее - Романтическая инструментальная музыка, Сентиментальное настроение, Любовные песни, День святого Валентина, Фоновая музыка, Любовь, Свидание
Музыкальные сказки для детей - Фон для чтения, стимулирующий воображение, успокаивающие мелодии, чтобы расслабиться и сосредоточиться, успокоиться перед сном
День святого Валентина - Романтическая фортепианная, Мягкая фоновая музыка, Знакомства, Ужин, Заниматься сексом
Инструментальные баллады - Pасслабляющая музыка, моменты покоя, медитация и сон, гитара и фортепиано, безмятежный массаж, тишина и покой
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