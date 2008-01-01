Слушатели
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Miroslav Vitous, Jan Garbarek
Ziljabu Nights (Live at Theater Gütersloh) [European Jazz Legends, Vol. 8]
Wings
Music Of Weather Report
In Search of a Dream
Stan Getz Quartet
Universal Syncopations II
Больше звука
Portrait In Jazz [Keepnews Collection]
What's It All About
Giant Steps (Deluxe Edition)
It Seemed So Right Last Night
One for Fun + Evergreens
Ультра джаз: Весняна сесія 2019, Глибокий простір звучання, Релакс джаз, Вечір, Ритмічний та легкий джаз, Найкращий джаз для кави та побачень