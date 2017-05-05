Альбом
Taxi Classical Music
Johannes Brahms, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Camille Saint-Saëns, Franz Schubert, Erik Satie, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Maurice Ravel
Classic Records • Классическая музыка • 2017
Другие альбомы исполнителя
Women of Piano. Great Female Pianists of the Golden Age, Vol. 2
Edward MacDowell, Georg Friedrich Händel, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Charles-Francois Gounod, Marie Barinova, Adolph von Henselt, Jean-Philippe Rameau, Gabriel Pierne, Karol Szymanowski, Gabriel Fauré, Franz Liszt, Cecile Chaminade, Laura Danziger, Peter Phillips, Johannes Brahms, Giovanni Sgambati, Александр Скрябин
2023