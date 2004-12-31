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Альбом
Постер альбома Piano In the Foreground

Другие альбомы исполнителя

Постер альбома Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 2

Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 2

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Merry Christmas and A Happy New Year from Duke Ellington, Vol. 1

Постер альбома Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 2

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 2

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They all played: W.C. Handy's St. Louis Blues

Постер альбома Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 1

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Duke Ellington, Vol. 1

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