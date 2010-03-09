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Johannes Oerding
What They Call Life
Die guten Zeiten
Horizont
This Christmas
Pyramiden
Дом
Ничего действительно не надо, что ни назови – ни чужого яблоневого сада, ни чужой любви, что тебя поддерживает нежно, уронить боясь. Лучше страшно, лучше безнадежно, лучше рылом в грязь
Kinder-Party-Hits
Деревяшка
A Night at the Nordic House (Live with the Symphony Orchestra of the Faroe Islands)
Из России с любовью
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