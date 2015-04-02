Альбом
Familiar Sound
Charlie Shavers' All American Five, Coleman Hawkins Quartet, Coleman Hawkins & His Orchestra, Coleman Hawkins
2015 Sandmann & Walther • Джаз • 2015
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Coleman Hawkins & His Orchestra, Coleman Hawkins, Charlie Shavers' All American Five, Coleman Hawkins Quartet
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