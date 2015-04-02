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Альбом
Постер альбома Familiar Sound

Familiar Sound

Charlie Shavers' All American Five, Coleman Hawkins Quartet, Coleman Hawkins & His Orchestra, Coleman Hawkins

2015 Sandmann & Walther  • Джаз  • 2015

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