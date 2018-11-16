Информация о правообладателе: Black Resonance
Сингл · 2018
Polarity Pt. 2
Другие альбомы артиста
Make Me Feel Alive2025 · Сингл · Black Resonance
Waste of Me2025 · Сингл · Black Resonance
Eigengrau2024 · Альбом · Black Resonance
Eigengrau2024 · Сингл · Black Resonance
Drifting in the Ganges2024 · Сингл · Black Resonance
Spilled Loneliness2024 · Сингл · Black Resonance
The Cage2022 · Сингл · Black Resonance
Only Music, Vol. 12022 · Альбом · Black Resonance
Time Files2022 · Сингл · Black Resonance
Time Files2022 · Альбом · Black Resonance
Polarity2020 · Альбом · Black Resonance
Summoner2020 · Сингл · Black Resonance
Npcman2020 · Сингл · Black Resonance
Fantasy2019 · Сингл · Black Resonance
Polarity Pt. 22018 · Сингл · Black Resonance
Dystopia2018 · Альбом · Black Resonance
I P C D2018 · Сингл · Black Resonance