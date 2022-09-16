О нас

Afshana Parvin

Afshana Parvin

Сингл  ·  2022

Aya Nabi Mera Aya Nabi

#Со всего мира
Afshana Parvin

Артист

Afshana Parvin

Релиз Aya Nabi Mera Aya Nabi

#

Название

Альбом

1

Трек Aya Nabi Mera Aya Nabi

Aya Nabi Mera Aya Nabi

Afshana Parvin

Aya Nabi Mera Aya Nabi

3:14

Информация о правообладателе: Rasuler Bani
Другие альбомы артиста

Релиз Bharat Amar Jaaner Jaan
Bharat Amar Jaaner Jaan2025 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Eid Mubarak
Eid Mubarak2024 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Chor Fikr Duniya Ki
Chor Fikr Duniya Ki2024 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Meri Ab Aisi Halat Hai
Meri Ab Aisi Halat Hai2024 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Allahahu Allah
Allahahu Allah2024 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Tumi Moroni
Tumi Moroni2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Qurbani Qurbani
Qurbani Qurbani2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Hridoyer Patay Tomari Chobi
Hridoyer Patay Tomari Chobi2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Elo Khushir Eid
Elo Khushir Eid2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Nur Nobiji
Nur Nobiji2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Maa Jononi
Maa Jononi2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Elo Re Ramjan
Elo Re Ramjan2023 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Quran Hadiser Bani
Quran Hadiser Bani2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Esecho Eka Jabe Eka
Esecho Eka Jabe Eka2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Halima Bole Bon
Halima Bole Bon2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Paye Hate Hajj
Paye Hate Hajj2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Ami Dewana
Ami Dewana2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Jonmo Amar Nobir Juge
Jonmo Amar Nobir Juge2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Aya Nabi Mera Aya Nabi
Aya Nabi Mera Aya Nabi2022 · Сингл · Afshana Parvin
Релиз Eid Mubarak
Eid Mubarak2022 · Сингл · Afshana Parvin

