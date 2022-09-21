О нас

Prince J Malizo

Prince J Malizo

Альбом  ·  2022

3rdwave Album

Контент 18+

#Электроника
Prince J Malizo

Артист

Prince J Malizo

Релиз 3rdwave Album

#

Название

Альбом

1

Трек Freedom

Freedom

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

,

Mr Pianist

3rdwave Album

5:05

2

Трек Zethe Zethe

Zethe Zethe

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:05

3

Трек Ke Ja Txaka

Ke Ja Txaka

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

,

G-Man

3rdwave Album

4:31

4

Трек Waka O Strict

Waka O Strict

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:31

5

Трек Ya Shuma

Ya Shuma

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:38

6

Трек Txa Mojolo

Txa Mojolo

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:55

7

Трек Policha

Policha

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:27

8

Трек O Dhowile

O Dhowile

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

,

Bayor97

3rdwave Album

4:42

9

Трек Ngoma Ya Bangoma

Ngoma Ya Bangoma

Prince J Malizo

,

DJ Search

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

5:15

10

Трек Kedho Phumelela

Kedho Phumelela

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:44

11

Трек Monate

Monate

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

4:19

12

Трек Marumo Fase

Marumo Fase

Prince J Malizo

,

Dj Miner Beats

3rdwave Album

3:35

Информация о правообладателе: Prince Malizo Music
