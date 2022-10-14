О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kevin Douglas Hammer

Kevin Douglas Hammer

Альбом  ·  2022

Selections for Classical Piano

#Инструментальная
Kevin Douglas Hammer

Артист

Kevin Douglas Hammer

Релиз Selections for Classical Piano

#

Название

Альбом

1

Трек The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No.1 in C Major, Bwv 846

The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No.1 in C Major, Bwv 846

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:48

2

Трек Piano Sonatina in G Major, Anh. 5 No. 1: 1. Moderato

Piano Sonatina in G Major, Anh. 5 No. 1: 1. Moderato

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:27

3

Трек Piano Sonatina in G Major, Anh. 5 No. 1: 2. Romance

Piano Sonatina in G Major, Anh. 5 No. 1: 2. Romance

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:46

4

Трек Funeral March, K. 453a

Funeral March, K. 453a

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:41

5

Трек Rondino

Rondino

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:33

6

Трек Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor, Largo

Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor, Largo

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:34

7

Трек Elegie, Op. 10, No. 5: Melodie

Elegie, Op. 10, No. 5: Melodie

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:56

8

Трек To a Wild Rose, Op. 51, No.1

To a Wild Rose, Op. 51, No.1

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:28

9

Трек Poem

Poem

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:08

10

Трек A Midsummer Night’s Dream, Op. 61, Mwv M 13: Nocturne

A Midsummer Night’s Dream, Op. 61, Mwv M 13: Nocturne

Kevin Douglas Hammer

Selections for Classical Piano

1:32

Информация о правообладателе: Allargando Recordings LLC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Selections for Classical Piano (Vol.3)
Selections for Classical Piano (Vol.3)2024 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз The Carols
The Carols2024 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз Selections for Classical Piano, Vol. 4
Selections for Classical Piano, Vol. 42024 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз Selections for Classical Guitar, Vol.2
Selections for Classical Guitar, Vol.22024 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз The Works of Fernando Sor
The Works of Fernando Sor2023 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз Selections For Classical Piano, Vol. 2
Selections For Classical Piano, Vol. 22023 · Сингл · Kevin Douglas Hammer
Релиз Image in Invention
Image in Invention2022 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз Selections for Classical Guitar
Selections for Classical Guitar2022 · Альбом · Kevin Douglas Hammer
Релиз Selections for Classical Piano
Selections for Classical Piano2022 · Альбом · Kevin Douglas Hammer

Похожие артисты

Kevin Douglas Hammer
Артист

Kevin Douglas Hammer

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож